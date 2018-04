Fiorentina, Pioli su Saponara: "Nazionale? Ha qualità, dipende solo da lui"

© foto di Federico De Luca

Durante l'intervento a Radio Rai il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche di Riccardo Saponara: "Fino ad un mese fa non aveva questa condizione fisica. Ha avuto continui infortuni, ora sta bene fisicamente e mentalmente. E' un ragazzo sensibile, ha bisogno di sentirsi bene e di percepire fiducia. Ora sta facendo prestazioni molto valide. Saponara in tempo per la Nazionale? Ha qualità tecniche e tempi di gioco importanti. Sta anche raggiungendo la sua completa maturità, secondo me molto dipende da lui perché in Italia non ce ne sono tanti con le sue qualità. Dipenderà da lui, tutti i giocatori devono partecipare al lavoro di squadra e lui ora lo sta facendo bene".