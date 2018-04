Fiorentina, Pioli sul contratto: "Non ne abbiamo parlato. Nessuna fretta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Roma ha parlato anche del suo contratto con la società viola: "Ancora non ne abbiamo parlato e non è una priorità. Ho già il contratto per l'anno prossimo e a questo punto dell'anno dobbiamo restare concentrati sul campionato. Otto partite sono tante e può succedere di tutto. Dalla società mi aspetto compattezza, unione di idee e un progetto ben preciso per il futuro".