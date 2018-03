Fiorentina, Pioli sul futuro: "Mi trovo bene e i Della Valle sono con me"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Stefano Pioli, allenatore viola, ha parlato del suo futuro in una lunga intervista rilasciata al Corriere Fiorentino: "Il mio contratto non è importante, c'è un'opzione di rinnovo in favore della società. Se loro vorranno, non ci saranno problemi. Mi trovo bene, si trovano bene anche loro. C'è feeling e sono molto contento di essere qua. Non avevo dubbi che sarebbe stata la scelta giusta. E quando so che dall'altra parte c'è stima, sono pronto a dare tutto".