Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan, ha commentato anche la proroga del calciomercato fino al 31 gennaio: "Saranno contenti i miei direttori. Ci siamo adeguati agli altri campionati. Per me e per i giocatori cambia poco, siamo dei professionisti e dobbiamo pensare solo al campo. In passato non ho mai avuto problemi dal punto di vista dell'atteggiamento. La società conosce le mie valutazioni e sa cosa deve fare".