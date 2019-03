Fiorentina, Pioli sull'esonero di Di Francesco: "Tutti legati ai risultati"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli commenta così l'esonero di Eusebio Di Francesco: "Siamo tutti legati ai risultati, il calcio è così ovunque. Parlando della Fiorentina, credo che troppe volte ci dimentichiamo che siamo la squadra più giovane d'Europa. Stiamo facendo qualcosa di buonissimo, anche se stiamo lasciando qualcos'altro per strada. Ciò che conta è la crescita dei giocatori e della squadra, in un ambiente positivo come questo. Il nostro obiettivo è vincere tutte le partite".