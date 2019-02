Fiorentina, Pioli: "Temo la qualità del Napoli. Non pensiamo all'anno scorso"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, ha parlato anche della sfida dell'anno scorso vinta per 3-0 al Franchi contro i partenopei: "Sicuramente non l'abbiamo rivista, ogni gara fa storia a sé e il Napoli ha cambiato anche l'allenatore che ha portato concetti nuovi. È un bene che Ancelotti sia tornato in Italia, parliamo di un allenatore speciale. L'anno scorso ci riuscì tutto, a loro veramente poco. A prescindere da tutto verranno a Firenze per vincere. Temo la qualità del Napoli, soprattutto in attacco".