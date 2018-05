Fiorentina, Pioli: "Tifosi? Stava a noi riportare l'entusiasmo"

© foto di Federico De Luca

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Cagliari: "Il fondo per Vittoria Astori? E' un gesto nobile che fa onore ai nostri proprietari. Ci ha fatto una visita a sorpresa Francesca, moglie di Davide, e ci ha fatto molto piacere. I tifosi? Ci hanno sempre sostenuto e incitato con la solita passione e il solito entusiasmo. Sono stati importanti nei momenti difficili. Noi daremo tutto sul campo, loro lo faranno sugli spalti. Non sono sorpreso della risposta perché la passione per la Fiorentina c'è e ci sarà sempre. Stava a noi riportare l'entusiasmo".