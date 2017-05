Fiorentina, Pioli tratta la buonuscita con l'Inter. Stramaccioni l'alternativa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da PremiumSportHD.it, Stefano Pioli resta la prima scelta della Fiorentina per il posto da nuovo tecnico, anche se permangono dei dubbi: l'ormai ex tecnico dell'Inter è infatti ancora stipendiato dai nerazzurri, e per liberarsi vorrebbe vedersi riconosciuto anche il secondo anno di contratto, che corrisponde ad 1,8 milioni di euro. D'altro canto, però, l'Inter vorrebbe risparmiare e preferire un accordo diverso per la buonuscita, per risparmiare qualcosa e permettere al tecnico di ripartire altrove. Solo nel caso in cui dovessero esserci problemi irrisolvibili, in casa viola si valuta anche il nome di Andrea Stramaccioni, che dallo scorso dicembre non siede più sulla panchina dei greci del Panathinaikos.