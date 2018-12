Fiorentina, Pioli: "Tutti devono dare di più, il primo sono io"

© foto di Federico Gaetano

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato anche di cosa deve cambiare la sua squadra per tornare alla vittoria che manca dal 30 settembre: "Ho chiesto ai giocatori di dare qualcosa in più, anche io devo farlo e se vogliamo tornare a fare risultati dobbiamo cambiare qualcosa. Io per primo devo dare gli stimoli giusti e dare modo ai giocatori di esprimersi al meglio. I calciatori devono migliorare in concentrazione e qualità. In questa settimana ho visto tutto questo in campo ma dobbiamo farlo anche domani".