© foto di Federico De Luca

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha presentato così il prossimo avversario dei viola in campionato: "L'Udinese ha cambiato allenatore, ma non tanto altro. Posizioni in campo e approccio alla partita sono più o meno sempre le stesse. Troveremo un avversario determinato, che proverà a chiuderci lo spazio. Sarà una gara completamente differente rispetto a quella con la Roma, un rivale che come noi voleva fare la partita. Dovremo essere maturi e lucidi, costruire bene e non concedere ripartenze pericolose ai bianconeri che ne fanno un punto di forza". Lo riporta il sito ufficiale dei gigliati.