Fiorentina, Pioli: "Vecino fortissimo. Lo avevo chiesto anche alla Lazio"

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Moena, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche di Matias Vecino, uno dei leader della squadra: "Ho parlato con lui, come con altri, perché prima riesco a capire le qualità caratteriali e prima riesco ad entrare nella loro testa. Lo ritengo un giocatore fortissimo, quando ero alla Lazio lo avevo anche chiesto come acquisto alla società. Ha tutto per essere un grande giocatore. Il mercato però non lo faccio io, io alleno solo i giocatori che la società mi metterà a disposizione. MA per me un elemento fondamentale della squadra".