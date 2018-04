Fiorentina, Pioli verso il rinnovo: i Della Valle pronti al prolungamento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli potrebbe prolungare il suo contratto con la Fiorentina. Tuttosport scrive che la recente gestione del gruppo, dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, sta convincendo sempre più i Della Valle ad affidare all'allenatore ex Lazio e Inter un progetto a lungo termine. L’attuale

contratto di Pioli scade nel 2019, l’idea è prolungarlo fino al 2020, proprio come l’accordo in corso col dg dell’area tecnica Pantaleo Corvino.