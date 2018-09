Fiorentina, Pioli: "Vincere così è un segnale importante"

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico ella Fiorentina Stefano Pioli dopo la vittoria sull'Atalanta: “Non eravamo brillantissimi oggi dal punto di vista fisico e tecnico, abbiamo affrontato un avversario che ci ha creato delle difficoltà. Vincere così è un segnale importante di crescita e di maturità. L’Atalanta ha dei giocatori offensivi di qualità, chiaramente abbiamo sofferto ma abbiamo salvato il risultato con determinazione. Il rigore? Dalla panchina ho visto che Chiesa era in vantaggio su Toloi, il contatto secondo me c’è stato, poi c’è il VAR, quindi significa che ci poteva stare. Io non faccio l’arbitro, non ho deciso né quello di Milano né quello di oggi. La classifica? Abbiamo delle belle qualità, ma dobbiamo crescere tanto. Serve più continuità all’interno della partita, sicuramente abbiamo fatto un buon inizio di campionato, ma manca ancora tanto tempo. Dobbiamo pensare a lavorare e a recuperare energie”.