© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 3-1 rifilato all'Empoli, il tecnico della Fiorentina Pioli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Sicuramente è una vittoria importantissima, la testa dei giocatori cominciava a diventare pesante, la vittoria mancava ma è arrivata in una gara difficile e con sacrificio abbiamo vinto meritatamente. Simeone? Credo che nella fase offensiva siamo stati pericolosi e anche lui ha fatto bene, deve continuare a farlo per essere decisivo nella manovra e nello sviluppo di gioco. E' una vittoria importante, ci aiuterà dal punto di vista del morale ma bisogna avere continuità, non abbiamo ancora vinto in trasferta e dobbiamo provare a fare bene già da sabato prossimo contro il Milan".