L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, intervenuto dal palco durante l'open day dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ha parlato della prossima gara con l'Inter e dei temi più attuali in casa viola. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: "I nostri avversari sono forti, ma giocheremo in undici contro undici. Con tutti i nostri tifosi allo stadio cercheremo di vincere. Sogno Scudetto? Quando si parte per una stagione ci si augura il meglio possibile. Sognare può fare bene, ma poi è chiaro che ti trovi dinanzi a una realtà diversa e avversarie importanti. Noi dobbiamo fare il massimo e avere sempre ambizioni importanti. Inter? L'Inter sta bene, ma stiamo bene anche noi. Vogliamo giocarci la partita con le nostre forze e le nostre qualità per provare a vincere. Credo che vedremo una bella sfida. Europa? Visto che siamo ancora in corsa su entrambi i fronti ci proviamo, lotteremo fino alla fine per raggiungere i nostri obiettivi".