© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli dopo il pari contro la Sampdoria: “Io credo che in 11 contro 11 abbiamo fatto una buonissima partita, la gara è stata condizionata dalla nostra inferiorità numerica, ma la squadra ha giocato con grande volontà e alla fine siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo che è importante per noi. Muriel? Credo che possa fare entrambi i ruoli, dobbiamo metterlo nelle condizioni di rendere al massimo. In 11 avevamo dimostrato di essere padroni del campo, siamo stati bravissimi a tornare in vantaggio. Ci sta un po’ di fatica, poi gli attaccanti della Sampdoria sono molto bravi. Qualche nostra indecisione è stata accentuata dalle loro qualità. Traguardo finale? Il nostro obiettivo è quello di fare meglio del campionato scorso, quindi serve un girone di ritorno migliore. Il campionato è molto livellato, non è facile, dobbiamo spingere tanto e cercare di farlo bene”.