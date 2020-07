Fiorentina, pista francese per rinforzare l'attacco: piace Irvin Cardona del Brest

La Fiorentina continua a cercare un attaccante in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, tra i giocatori monitorati dai viola ci sarebbe così anche Irvin Cardona, classe '97 in forza al Brest. Per lui, in quest'ultima stagione, si contano 7 gol e 3 assist in 23 presenze tra campionato francese e coppe.