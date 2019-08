Fiorentina, pista Sahin troppo complicata: il Werder non vuole cederlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La candidatura di Nuri Sahin per il centrocampo della Fiorentina è più complessa di quanto potesse sembrare. Secondo La Nazione, il Werder Brema non avrebbe infatti intenzione di privarsi del centrocampista turco classe '88. Solamente un rilancio convincente da parte dei viola, qualora non dovessero andare in porto le operazioni Demme, Rongier e Badelj, potrebbe cambiare così le carte in tavola.