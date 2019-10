Fiorentina, più della sconfitta preoccupano infermeria e Giudice Sportivo

La striscia di risultati utili della Fiorentina di Montella si è fermata a sei. Ad interromperla la Lazio di Simone Inzaghi, ma ancor più della sconfitta interna a preoccupare, in casa viola, sono altri fattori. Il primo riguarda gli infortuni, con Martin Caceres e Pol Lirola che hanno dovuto abbandonare anzitempo il campo nella partita contro i bianco-celesti. Il secondo, forse ancor più importante, è legato al Giudice Sportivo: ci perdonerà Luca Ranieri, espulso nel finale, ma i riflettori sono puntati soprattutto su Franck Ribery. Autore dell'ennesima grande prestazione, con tanto di assist per Chiesa, il francese è stato tolto dal campo al minuto 73 dal proprio tecnico Montella, manifestando apertamente il proprio disappunto per essere stato sostituito. A fine partita è andato pure oltre, anche se per altri motivi, strattonando con vigore il guardalinee reo di non aver visto il fallo di Lukaku su Sottil che ha originato la rete decisiva di Immobile. Un gesto che gli è valso l'espulsione post-gara, e che verosimilmente gli comporterà almeno due settimane di squalifica. Potrebbero pure essere quattro: oggi il pronunciamento. Un'assenza, quella di Ribery, a dir poco pesante e che giocoforza costringerà Montella - al pari dei tanti infortunati - a cambiare le carte in tavola, dopo averlo invece visto proporre per sette volte di fila la stessa formazione.