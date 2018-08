Fiorentina, Pjaca: "C'è il rischio di innamorarsi di questa città"

Marko Pjaca, neo acquisto viola ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset della prossima sfida contro il Chievo: "Sono stato a visitare la città ed è tutto molto bello. Sono stato in giro per la città e per Fiesole. Sia Firenze che la squadra mi hanno accolto bene ed è tutto molto bello. Ci si può innamorare di Firenze? C'è il rischio di innamorarsi di questa città, vediamo come va, piano piano spero di far bene, sono cresciuto soprattutto di testa. Sto bene e sono pronto vediamo quante partite ci vuole per rientrare in forma. Sono convinto di diventare un grande campione e in questa stagione ho la voglia di fare grandi cose. Fiorentina-Juventus? E' una partita molo particolare per me visto che sono stato un anno e mezzo alla Juve. Adesso penso solo alla Fiorentina, e voglio che vinciamo assolutamente quella sfida. Cercherò di fare bene e darò tutto. Spero che i tifosi siano contenti del mio rendimento alla fine".