Fiorentina, Pjaca: "Grazie per il supporto. Tornerò più forte di prima"

Marko Pjaca, esterno di proprietà della Juventus che in questa stagione ha vestito la maglia della Fiorentina, verrà operato nelle prossime ore dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e attraverso il proprio profilo Twitter, ha affermato: "Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto. Ognuno di voi significa molto per me, soprattutto in momenti come questo. Ora mi focalizzerò di nuovo sul mio recupero con tanta determinazione e motivazione e sono sicuro che alla fine tornerò più forte di prima".