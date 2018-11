© foto di Federico Gaetano

Sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport c'è spazio per Marko Pjaca e il suo rendimento insoddisfacente in questa stagione alla Fiorentina. La società viola - scrive il quotidiano - ha deciso di aspettare ancora l'acquisto top dello scorso mercato, ma la fiducia sarà a tempo. In caso il croato non riuscisse ad incidere, a gennaio si andrà sul mercato per cercare un attaccante. I nomi di Sansone, Borini e Destro (Gabbiadini sembra destinato a restare in Inghilterra, blindato dal Southampton) sono alla finestra. Per Pjaca e per tutta la Fiorentina ci sarà da rimboccarsi le maniche il prossimo mese.