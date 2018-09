Fiorentina, Pjaca: "Il punto va bene, ma potevamo chiuderla prima"

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Queste le parole di Marko Pjaca nel post partita di Sampdoria-Fiorentina: “La prima è andata abbastanza bene, il pareggio ci rende soddisfatti anche se potevamo chiuderla prima nel primo temp con 2-3 occasioni che abbia avuto, nella ripresa abbiamo giocato bene, il punto va bene. Contro il Napoli potrevamo prendere almeno un punto. La parata di Audero? Peccato, era già sotto la traversa… il portiere ha fatto una parata. Nel secondo tempo è affiorata la stanchezza, visto che abbiamo giocato pochi giorni fa. Il mio ruolo? Più o meno è uguale, a destra o a sinistra per me è uguale. Non sono ancora al 100% ma posso migliorare”.