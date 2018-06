Fiorentina-Pjaca, la Juve propone il prestito con diritto di riscatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle colonne di Tuttosport si parla dell'interesse della Fiorentina per Marko Pjaca. La Juventus - si legge - due anni fa ha investito 23 milioni sul croato e non vorrebbe perderlo a titolo definitivo. L'idea del club bianconero è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto ed usare la carta Pjaca per cercare di strappare Chiesa ai viola. La Fiorentina vuole separare le due operazione e non farà sconti.