© foto di Federico De Luca

Marko Pjaca non riesce a esplodere tra le file della Fiorentina ed ecco che il club viola si muove sul mercato per trovare un calciatore pronto per gli schemi di mister Pioli. Il Corriere Fiorentino scrive che nel mirino c’è Nicola Sansone, ex Sassuolo che al Villarreal non riesce a trovare spazio. L’idea è quella di convincere il club spagnolo a cederlo in prestito con diritto di riscatto: un’ipotesi in piedi, ma non semplicissima. L’attacco, comunque, è il reparto sul quale Corvino si sta maggiormente concentrando in vista di gennaio e Mariusz Stepinski del Chievo è un altro nome da seguire.