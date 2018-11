Fiorentina, Pjaca out con la Roma per un guaio intestinale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un non specificato contrattempo: è questo il motivo piuttosto oscuro per il quale questa sera Marko Pjaca non ha preso parte dall’inizio alla partita pareggiata 1-1 contro la Roma, entrando soltanto al 78’. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il motivo che viene addotto a questa sua iniziale assenza è da ricondurre a una indisposizione fisica in seguito ad un virus intestinale che ha messo ko il croato nella serata di ieri, motivo per il quale Pioli oggi ha scelto di optare dal 1’ per Mirallas puntando poi sull’ex Juve solo nella parte finale della ripresa.