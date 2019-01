© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Marko Pjaca è ancora un rebus. Come raccolto da Sky la Juventus vuole monitorare la prima giornata dopo la sosta per capire se la Fiorentina ha intenzione di concendergli ancora spazio, altrimenti il croato potrebbe tornare alla base per sostituire l'infortunato Cuadrado. Non solo, sulle tracce di Pjaca c'è anche il Fulham, pronto ad acquistarlo a titolo definitivo già a gennaio.