Fiorentina-Pjaca, trattativa slegata dall'interesse della Juve per Chiesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marko Pjaca e la Fiorentina, un affare che si può fare. Senza Federico Chiesa che, nonostante il pressing della Juventus, i viola non intendono cedere. Ulteriori aggiornamenti arrivano da Sportitalia: incassato il sostanziale no della Roma per Stephan El Shaarawy, i viola, complice un vecchio interesse di mercato nei confronti del giocatore e il disgelo nei rapporti con la Juventus dopo l'affare Bernardeschi, hanno bussato alla porta dei bianconeri. Affare possibile: c'è il sì dell'attaccante croato, visti anche i buoni rapporti tra il suo agente e Pantaleo Corvino. Ora, ovviamente, c'è la Juve da convincere.