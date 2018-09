© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marko Pjaca, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport: "Il Napoli è forte, sempre. Sarà difficile, però abbiamo iniziato molto bene e vogliamo continuare così. Napoli da scudetto? Sì, sono sempre una squadra che vuole vincere. Penso che la Fiorentina possa vincere e vogliamo vincere. Il primo gol in A? Ho tanta voglia di segnare e voglio far vedere a tutti che posso giocare bene e che posso farne tanti. Magari al San Paolo. Voglio dimostrare che posso aiutare la Fiorentina a fare grandi cose quest'anno sia in campionato che in Coppa Italia. Il numero 10 è una bella responsabilità e voglio dimostrare che la posso indossare. Sono pronto per giocare titolare. La fascia di Astori? E' molto importante per la squadra e la società ed è una cosa molto bella che tutti vogliano ricordarlo con questa fascia".