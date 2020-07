Fiorentina, poche presenze nelle ultime gare: il rinnovo di contratto di Vlahovic stenta

Periodo non facile per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina, dopo il duro confronto con Iachini a seguito della gomitata a Patric nel match contro la Lazio, ha trovato poco spazio nella scacchiera viola. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, l’umore del giocatore non sarebbe dei migliori e il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2023, sarebbe per il momento chiuso a chiave.