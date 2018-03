Fiorentina, porta in bilico: uno tra Sportiello e Dragowski andrà via

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle colonne del Corriere dello Sport - Stadio si trova anche spazio per la questione portieri in casa Fiorentina. Marco Sportiello, attuale estremo difensore titolare, che andrà riscattato dall'Atalanta per una cifra attorno ai 6 milioni ma che non convince completamente. Sportiello però resta comunque in vantaggio rispetto a Bartolomiej Dragowski, portiere polacco protagonista qualche giorno fa di un paio di battute, poi smentite, riguardo al suo futuro (leggi qui). La cosa che appare certa - conclude il quotidiano - è che uno dei due portieri a fine stagione lascerà la Fiorentina.