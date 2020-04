Fiorentina, possibile scambio di Biraghi-Spinazzola con la Roma

Asse Firenze-Roma sul mercato. Come si legge sulle pagine del QS-La Nazione, la Fiorentina è pronta a rifare le corsie esterne pescando in casa Roma. Non solo Florenzi, di rientro da Valencia, ma anche per Leonardo Spinazzola. Se con l'Inter non ci dovesse essere accordo per Biraghi infatti, Pradè e Barone sarebbero pronti a girarlo alla Roma per Spinazzola in uno scambio di prestiti, probabilmente senza obbligo di riscatto.