Fiorentina, Pradè accoglie Caceres: "Alla fine sono riuscito a prenderlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Martin Caceres come giocatore della Fiorentina, ha parlato anche il ds viola Daniele Pradè. Ecco quanto dichiarato nelle fasi introduttive:

"A Roma mi ha detto di no, a Firenze la prima volta mi ha detto di no, poi a Udine non ho avuto il coraggio di chiamarlo per quanto guadagnava... Sono contento finalmente, abbiamo frequentato molte situazioni assieme e gli ho chiesto una cosa sola, di farmi crescere tutti questi giovani in squadra. Di fargli capire che adesso è diventato un esempio di professionalità. Le 95 partite con l'Uruguay vanno trasformate in esperienza da trasmettere. Ha un anno di contratto più un'opzione per il secondo. Deve iscrivere i figli a scuola qui, perché c'è bisogno che faccia un percorso di crescita con noi. Se gli chiedi dove gioca anche lui non lo sa, e ti fa comodo per usare più moduli".