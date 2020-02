Fiorentina, Pradè: "Amrabat? Trattativa lunghissima. Grazie Commisso"

© foto di Giacomo Morini

"Non c'è neanche bisogno di dire che per Gaetano le offerte ci sono state". A parlare così è il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, che ai microfoni di Lady Radio ha fatto il punto - tra le altre cose - anche su Castrovilli: "Noi abbiamo fatto tutti i rinnovi, li abbiamo mandati a giocare e spero che tornino alla Fiorentina come ha fatto Castrovilli quando è rientrato dalla Cremonese. Amrabat? E' stata una trattativa lunghissima, queste operazioni non le fa il direttore sportivo. Le fanno le proprietà che decidono, quindi dobbiamo ringraziare Rocco Commisso e Joe Barone".