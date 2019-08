Fiorentina, Pradè: "Badelj non esclude l'arrivo di altri centrocampisti"

Con l'arrivo di Badelj il mercato della Fiorentina può considerarsi chiuso a centrocampo? Non secondo Daniele Pradè, che in conferenza stampa ha detto: "Non sono stati cancellati altri nomi di centrocampisti. Con Badelj possiamo giocare in tanti modi. E' intelligente e ti mette in condizione di fare tanti ruoli. Si adatta a ciò che fa l'allenatore. Lui e Pizarro sono completamente diversi. E' il vertice basso ed è il primo organizzatore di gioco della nostra squadra".

Leggi le dichiarazioni integrali del direttore sportivo viola!