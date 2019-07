Fiorentina, Pradè: "Chiesa? Ci parlerò solo quando tornerà dalle vacanze"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha risposto anche ad alcune domande di mercato. Su tutte, quella sul futuro di Chiesa: "Incontro fissato con Chiesa? Posso dire che al momento in cui tornerà dalle vacanze ci parlerò, gli spiegherò le cose e poi ci metteremo seduti per capire cosa vorrà fare e cosa avrà capito. Al momento non ci siamo sentiti, neanche telefonicamente".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale!