Fiorentina, Pradè: "Chiesa, dipende da lui. Iachini? Vedremo al termine della stagione"

Lunga intervista concessa da Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ai microfoni di ‘Domenica Sport’, in onda su Radio Rai 1. È stata l’occasione per parlare del futuro di diversi calciatori in forza al club viola: “Tutti i calciatori che abbiamo li vogliamo tenere. Poi, se c'è qualche giocatore che vuole andare via, viene da noi e se ne parla. Ad oggi nessuno è venuto a chiederci la cessione. Noi vogliamo diventare un punto di arrivo, non di partenza”.

Su Chiesa e Castrovilli: “Chiesa? Bisogna essere in due per fare certe cose. È un giocatore apprezzatissimo dalla società, poi dipende da lui. La nostra volontà è quella di crescere, a gennaio abbiamo speso 70 milioni prendendo anche due giocatori per la prossima stagione come Kouamè e Amrabat. Questo è un segnale importante. Castrovilli? È un ragazzo umile e semplice. È un centrocampista moderno, che gioca sempre a testa alta. Per noi sarà un piacere pensare di vederlo con la maglia numero 10 sulle spalle. È sempre pericoloso e gioca in profondità. È un punto fermo della Fiorentina che verrà”.

Infine chiosa sul futuro dell’allenatore Giuseppe Iachini: “Siamo contenti del lavoro che sta facendo. Ribadisco che è lui il nostro allenatore. Facciamo queste 12 partite, poi vedremo. Queste partite sono importanti per tutti, Beppe è una persona intelligente e lo ha capito”, ha concluso.

