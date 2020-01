Fiorentina, Pradè: "Ci serve un centrocampista ma non solo per sei mesi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Pradè, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Patrick Cutrone ha fissato anche le priorità di mercato della Fiorentina in vista dei prossimi 15 giorni: "Duncan in pole? Non c'è un nome o l'altro. C'è l'esigenza di prendere un interno ma non prenderemo un calciatore tanto per prenderlo. Dovrà arrivare anche in ottica futura".