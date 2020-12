Fiorentina, Pradè: "Con Juric solo un malinteso. Lo stimo, ed è stato furbo a caricare il tutto"

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport prima della partita contro l'Hellas Verona: "Stiamo vivendo una situazione particolare, ci manca la simbiosi col tifoso sia nel bene che nel male. Nell'esaltarci e nel criticarci, non posso che ringraziarli anche a nome del presidente":

Chiarito con Juric?

"Sono malintesi che succedono, non c'è bisogno di chiedere scusa, ho sentito il mio amico D'Amico (il ds, ndr) a Verona. Stimo Juric, e devo dire che è stato anche furbo perché ha caricato tutto. Siamo due società che lavorano assieme, perciò auguriamo loro tutto il meglio ma oggi ci lascino i tre punti (ride, ndr)".

Zero gol dalla panchina per voi.

"Avevamo fatto una rosa così ampia proprio perché i cinque cambi dovevano essere la nostra arma determinante. Finora non lo sono stati, ma dico che un dirigente lavora nella maniera più attente e poi ci sono situazioni esterne, ambizioni... Dopo Milano e quella grandissima partita (sconfitta per 4-3 in casa dell'Inter, ndr) pensavamo di poter ambire ai vertici, pii si è innescato un meccanismo di negatività e Prandelli deve essere bravo a lavorare su quello".

Milik a gennaio?

"Lui e Piatek sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Ci abbiamo provato a luglio, ora non li prendiamo in considerazione".