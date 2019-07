Fiorentina, Pradè: "De Paul irraggiungibile, così come per tanti altri club"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha risposto anche ad alcune domande di mercato. Fra queste, quella relativa a Rodrigo De Paul, trequartista argentino dell'Udinese accostato nelle ultime settimane anche ai viola: "Il giocatore mi piace tantissimo ma non è raggiungibile ad oggi visti i costi. E come noi molte altre squadre non possono permetterselo . Con i cambiamenti abbiamo iniziato tardi, adesso ci mettiamo al lavoro a testa bassa cercando di fare il nostro meglio. Pensiamo allo snellire la rosa, poi penseremo agli acquisti".

