Fiorentina, Pradè: "Distrutti psicologicamente. Dobbiamo dimostrare di non essere questi"

Ospite dei canali ufficiali del club viola dopo Fiorentina-Benevento 0-1 decisa dal gol di Improta si è espresso Daniele Pradè, ds dei toscani: “In questo momento siamo distrutti psicologicamente ed emotivamente. La prestazione non ci sta, ha fatto venire fuori tutte le nostre problematiche. Alla prima difficoltà siamo andati in difficoltà col Benevento bravo a chiudere ogni spazio. Dispiace per tutti, per i tifosi e per il presidente. Non possiamo mollare, dobbiamo lavorare duramente e tirarci fuori da una situazione che non ci appartiene".

Quanto sarà importante tornare subito in campo per la Coppa Italia?

“In questo momento deve venire fuori il senso d’appartenenza, dobbiamo dare il 1000x1000. Prandelli ha lavorato durante la sosta su ogni aspetto, credo nel suo lavoro e porterà benefici. Ora tocca a noi, non ci sono scuse. Dobbiamo rimboccarci le maniche e dimostrare che non siamo questi, ovverouna squadra che calcia due volte in porta”.