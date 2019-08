Fiorentina, Pradè e Barone hanno incontrato con l'agente di Tonali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il procuratore del centrocampista del Brescia Sandro Tonali, Roberto La Florio, è stato a colloquio con il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè e Joe Barone. Praticamente impossibile che il giocatore possa lasciare le rondinelle in questa finestra di mercato ma le parti si sono incontrate per discutere e i viola hanno ribadito all'agente l'interessamento per il giovane classe 2000.