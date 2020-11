Fiorentina, Pradè: "Iachini? Essere messi in discussione fa parte del nostro lavoro"

Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match con il Parma: "Siamo sempre stati chiari con Iachini, fa parte del nostro lavoro essere messi in discussione, io per primo ma siamo uniti per la Fiorentina. Ci aspettavamo di più, ma ci sono delle attenuanti: siamo qui per fare bene".