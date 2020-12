Fiorentina, Pradè in bilico: Commisso non ha ancora deciso il futuro del ds

Uno dei principali interrogativi di mercato per il 2021 viola, anche se non si tratta di calciatori ma di dirigenti, resta quello relativo a chi dovrà costruire la squadra che verrà. In parole povere: Daniele Pradè sarà ancora il direttore sportivo della Fiorentina al termine della prossima stagione?

Una domanda che si pongono in tanti, anche tra gli addetti ai lavori, infatti non è raro sentire agenti e dirigenti provare ad informarsi in merito perché al di là di classifiche o vittorie, la Fiorentina resta una delle piazze più ambite d'Italia e dunque d'Europa e sarebbero in tanti pronti a subentrare alla corte di Commisso. Al momento non ci sono certezze in merito alla posizione del dirigente romano, ma sulle sue spalle pesano e non poco, tre campagne acquisti con tanti soldi che non hanno fruttato da un punto di vista tecnico e una classifica quanto mai deficitaria. Quel che è certo è che ancora non è stata presa una decisione e che probabilmente, molto dipenderà da cosa accadrà a gennaio.