Fiorentina, Pradè: "L'entusiasmo non si porta comprando Higuain"

© foto di Giacomo Morini

"Serve un programma serio, dobbiamo essere ambiziosi. L'entusiasmo non si porta comprando Higuain, la gente vuole i risultati, non i nomi". Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha risposto anche ad alcune domande di mercato, spiegando le linee guida del nuovo corso viola: "I primi acquisti li faremo dopo il 10 agosto. Nessuno mi ha chiesto, della società, di lavorare in autofinanziamento. Non mi sono state richieste plusvalenze, anzi, ieri durante la riunione ho capito che c'è una professionalità al top. Ci sono state fatte le proiezioni di ciò che è stato fatto dal 2004 a oggi e di come veniva programmato il tutto. Dei 60 giocatori non funzionali al progetto mi è stato detto che non interessa a nessuno se faremo delle minusvalenze".

