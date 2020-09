Fiorentina, Pradè l'ha confermato: Benassi valuta il Verona, Borja Valero è già pronto

Interrogato nel corso della lunga conferenza stampa tenuta ieri all'ora di pranzo, il ds Daniele Pradè, si è espresso anche su un possibile switch nel reparto centrale della Fiorentina. "Stiamo parlando e riflettendo, ci siamo presi 24-48 ore di tempo, vediamo come si evolve". Per un Marco Benassi che - per quanto si sia sempre trovato al meglio nel contesto viola - ha bisogno di ritrovare un impiego maggiore e continuativo in una stagione, c'è dall'altra parte un Borja Valero che sembra sempre più vicino ad un ritorno in quella Firenze in cui si è consacrato giocatore di alto livello in Serie A e con cui, non è un mistero, sogna di chiudere la sua carriera. Nonostante i 35 anni, che saranno trentasei a gennaio, lo spagnolo vuole tornare nella città che l'ha consacrato Sindaco a furor di popolo e che in gran parte lo riabbraccerebbe volentieri, e vuole tornare anche sapendo che giocoforza non potrà avere un ruolo da protagonista assoluto, visto l'affollamento nella mediana viola. Ma è disposto ad aiutare i compagni più giovani fuori dal campo, specialmente nella settimana e nella preparazione alle partite, grazie alla sua grande esperienza. Svincolato, Borja Valero attende solamente di conoscere il momento del suo ritorno in suolo fiorentino, avendo messo in secondo piano le proposte di Genoa ed Hellas Verona. Proprio questi ultimi attendono di poter regalare Benassi a Juric: è ormai la volontà del classe '94, titubante al pensiero di abbandonare una realtà come quella della Fiorentina ma altresì desideroso di ritagliarsi spazi da protagonista, l'unico tassello mancante per arrivare alla definitiva combinazione. Quelle 24-48 ore di cui parlava Pradè, porteranno consiglio.