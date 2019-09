© foto di Lorenzo Marucci

Ai microfoni di Sky Sport prima di Fiorentina-Milan è intervenuto il ds viola Daniele Pradè: “Serve una prestazione convincente, sicuramente vincere aiuta a vincere, dobbiamo continuare su questa strada e trovare continuità che era tanto che non ce l’avevamo. Fiorentina e Milan sono due squadre che stanno lavorando per tornare delle grandissime squadre. Le difficoltà le abbiamo avute solo sotto il profilo dei risultati, abbiamo giocato alla grande contro Juventus e Atalanta. È un mese che lavoriamo insieme, lavoriamo per diventare sempre più competitive. Il modulo mi piace, poi sono due calciatori forti. Speriamo che oggi interpretino bene la partita”, ha concluso.