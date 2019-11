© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"E' arrivato con il 45% in meno di forza rispetto agli altri. Sapevamo cosa aveva". Intervenuto in conferenza stampa al fianco di Ranieri per annunciare il rinnovo del giovane difensore della Fiorentina, il ds viola Daniele Pradè ha avuto modo di rispondere anche ad una precisa domanda su Pedro (finora un oggetto misterioso in campionato): "Abbiamo fatto un investimento importante perché l'abbiamo pagato tanto ma è stata una scelta ponderata da me perché non doveva far sparire Vlahovic. Adesso è un giocatore a disposizione. Ci sono voluti tre mesi, ma in passato mi è già successo. Emerson non ha giocato per sei mesi. Non c'è da nascondere niente intorno a Pedro. Poi diventa anche una scelta tecnica col mister che vede che c'è qualcuno più pronto di lui. Parliamo di un classe '98. Non vedo niente di strano e non ci sono segreti. Lui adesso può giocare ma non ci sono segreti. Io spero che al più presto dimostri le sue qualità. Alla fine dell'anno faremo delle valutazioni. Senza aver mai giocato, tutti i top club brasiliani me l'hanno già chiesto".