© foto di Giacomo Morini

A margine della conferenza stampa di presentazione di Dalbert, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato anche dell'obiettivo di mercato Pedro: "Ci piace tanto ma ci sono dei costi importanti da analizzare. Il costo, per ora, è troppo alto. Ci piacciono tanti calciatori ma non vogliamo andare a togliere spazio ai nostri calciatori già presenti in rosa. Vogliamo veder crescere i giovani che abbiamo a disposizione".