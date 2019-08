Fiorentina, Pradè: "Per Pulgar trattativa di 36 giorni. Voluto fortemente"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha preso la parola in sala stampa al fianco di Erick Pulgar, neo centrocampista gigliato. Queste le parole del dirigente viola: "È doveroso fare dei ringraziamenti. Il primo deve essere fatto a Erick che aveva tante offerte, anche a causa della clausola. Per noi è un onore, ci piace tantissimo e lo abbiamo fortemente voluto. Mi dispiace che la trattativa, iniziata a luglio, sia finita così tardi, anche per i miei amici del Bologna. Non abbiamo pagato la clausola, abbiamo lavorato col Bologna anche per collaborare in un'eventuale plusvalenza futura, visto che nell'accordo è stata inclusa una percentuale sulla possibile rivendita".

Perché Erick Pulgar?

"Perché è un calciatore internazionale, è cresciuto tantissimo, è un leader ed è quello che noi vogliamo. È sponsorizzato da Pizarro che me ne ha parlato talmente tante volte che alla fine l'ho preso".

Come vede la collocazione in campo di Pulgar dal punto di vista tattico?

"Ripartiamo da calciatori forti, tatticamente, quando hai giocatori bravi, non ci sono problemi e hai molte opportunità di gioco, e anche di modulo. Non è difficile mettere in campo giocatori tecnici e ce lo dimostra anche il fatto che nel 2012 giocavano insieme Borja Valero, Pizarro e Aquilani".

Ha una clausola rescissoria?

"No, abbiamo lottato tanto con il suo agente per questo. Lo abbiamo trattato per 36 giorni. Poi voglio dire un'ultima cosa: col presidente Rocco Commisso ci eravamo detti di prendere giocatori forti ma con pochi tatuaggi, però forti li abbiamo presi ma tra Boateng ed Erick...(ride ndr)".